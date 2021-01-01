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  • To Make DL, You Will Be Able To Give A Test On The Track Even In The Rain, You Will Get Red Alert As Soon As The Vehicle Is Out

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ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट:डीएल बनाने के लिए बारिश में भी ट्रैक पर दे सकेंगे टेस्ट, गाड़ी आउटसाइड होते ही मिल जाएगा रेड अलर्ट

जालंधर2 घंटे पहले
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  • 2016 में शुरू हुए ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को आधुनिक बनाया जाएगा

अप्रैल 2016 में शुरू हुए ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आने वाले लोग आसानी से टेस्ट दे सकें। बस स्टैंड के पास आरटीए के टेस्ट ट्रैक को रोड सेफ्टी डिवाइस से युक्त किया जा रहा। यहां पर स्प्रिंग पोस्ट लगाई जाएंगी, जिससे लोगों को पता चल सकेगा की ड्राइविंग सही चल रही है या नहीं। ट्रैक के किनारे पड़ी कंक्रीट से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन्हें हटाया जाएगा। ट्रैक पर स्टॉपेज, बूथ बैरियर के साथ ग्रीन और रेड सिग्नल लगेंगे जिससे बारिश होने पर भी लोग टेस्ट दे सकेंगे।

जालंधर, फिल्लौर और गोराया के ऑनलाइन टेस्ट टैक पर प्रतिमाह करीब 10 हजार से अधिक टू-व्हीलर अौर फोर व्हीलर वाहन चलाने वाले टेस्ट देते हैं। इनमें करीब 20 फीसदी लोग प्रतिमाह फेल हो जाते हैं। ट्रैक आधुनिक हो जाने के बाद फेल होने वाले लोगों का प्रतिशत कम हो जाएगा। सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक को आधुनिक बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए विभाग द्वारा एक टेक्निकल टीम बनाई गई है, जो टीम सभी जिलों में जाकर ट्रैक का निरीक्षण करती है।

4 साल पुराने ट्रैकों को आधुनिक बनाया जाएगा- टीम के टेक्निकल ऑफिसर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हरिचंद्र सिंह सलारिया का कहना है कि राज्य में जो ट्रैक 4 साल पहले बने थे, वह अब पुराने हो चुके हैं। इसलिए विभाग द्वारा इन्हें आधुनिक बनाने की कवायद शुरू की गई है। इस पर कितना सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आगामी 3 महीनों में काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए आरटीए और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। इनकी रिपोर्ट मिलने के साथ ही ट्रैक पर काम शुरू हो जाएगा।

हल्की बारिश में भी नहीं होता टेस्ट
आमतौर पर हल्की बारिश पर ही ड्राइविंग ट्रैक पर कामकाज ठप हो जाता है। कभी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे दिन भी टेस्ट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से वाहनों के टेस्ट की पेंडेंसी बढ़ जाती है। ट्रैक आधुनिक होने के बाद बारिश में वाहनों को आसानी से चलाकर टेस्ट हो सकेंगे।
रेड लाइट होना शुरू हो जाएगी
बीते साल नवंबर माह में टेस्ट ट्रैक पर बेकाबू कार डिवाइडर पर जा चढ़ी थी। अब ट्रैक पर सिग्नल और स्प्रिंग पोस्ट लगने से ट्रक अौर कार अाउटसाइड होते ही रेड लाइट होना शुरू हो जाएगी व चालक वाहन को कंट्रोल कर लेगा।

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