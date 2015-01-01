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कार्रवाई:स्नैचिंग करने वाले दो आरोपियों का 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया

जालंधर8 मिनट पहले
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नई बारादरी थाने की पुलिस ने स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पहचान निर्मल कॉलोनी, अमृतसर के रहने वाले अर्जुनजीत सिंह उर्फ मनी और बाबा दीप सिंह कॉलोनी अमृतसर के रहने वाले गुरतेज सिंह उर्फ तेजू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।

बता दें कि शनिवार को रात करीब 8:30 बजे गुरु नानकपुरा रोड के पास पैदल जा रही महिला से फोन छीन लिया था, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। एसएचओ ने बताया कि आरोपियों को टी-पॉइंट गुरु नानकपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया था। उनसे एक बाइक और फोन भी बरामद कर किया था।

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