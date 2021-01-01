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मिनी बस के रूट सर्वे में कमियां:ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा- सर्वे नहीं कर पा रहे तो हम टीम भेजें, आरटीए बोले- दोबारा भेजेंगे रिपोर्ट

जालंधर3 घंटे पहले
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  • गांव से शहर आने-जाने वालों काे अभी नहीं मिलेगी राहत

शहरों की तर्ज पर ही ग्रामीण एरिया में भी परिवहन की सुविधा मिलने में अभी पेच फंस गया है। सितंबर 2020 में जिले से ग्रामीण एरिया के करीब 210 रूटों पर 442 मिनी बसों को चलाने के लिए सर्वे हुआ था। मगर विभागीय मुलाजिमों की अनदेखी के चलते यह सर्वे फेल हो गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सर्वे के कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, जिसके चलते अब दोबारा सर्वे कराया जाएगा।

इसके लिए विभाग ने कहा कि यदि आरटीए के पास मुलाजिम न हो तो टीम चंडीगढ़ से भेजी जाए। इस पर आरटीए डिपार्टमेंट को फैसला लेना है। अब आम लोगों को बसों से आवागमन की सुविधा मिलने में करीब 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा।

जिले के 210 रूटों पर चलनी हैं 442 मिनी बसें, प्रक्रिया में लगेंगे 4 माह- आरटीए ने जो सर्वे का काम किया है, उसमें बसों का संचालन कहां से होना है और कितनी दूरी तक बसें जाएंगी, यह साफ नहीं है। वहीं पूरे रूट पर कितने गांवों में बसों का स्टॉपेज होना चाहिए इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। परिवहन विभाग उन रूटों पर अधिक जोर दे रहा है, जिन एरिया से ज्यादातर कामकाजी लोग प्रतिदिन अपने-अपने वाहनों से काम के लिए शहरों या फिर जगहों को जाते हैं। इसका कोई डेटा सर्वे में नहीं दिया गया है। इसके चलते विभाग यह नहीं तय कर पा रहा है कि रूटों पर बसों को चलाने से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। ऐसी कई वजहों के चलते मिनी बसों का संचालन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। वहीं सूबे में 5000 मिनी बसों को परमिट दिया जा रहा है।

मिनी बसों के लिए युवा वर्ग को दिए जाने हैं परमिट -रूट सर्वे के बारे आरटीए बरजिंदर सिंह का कहना है कि सर्वे में जो भी कमियां रह गईं हैं, उन्हें ठीक कराकर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना की खास बात यह है कि मिनी बसों के संचालन के लिए लगभग सभी परमिट युवा वर्ग को दिए जा रहे हैं। ग्रामीण एरिया में मिनी बसों के संचालन से उन लोगों को होगा, जो अपने निजी वाहन से हर दिन किसी न किसी काम से कस्बे या फिर शहर को आते हैं। डीजल व पेट्रोल का अतिरिक्त खर्च भी बचेगा और प्रदूषण में गिरावट आएगी।

8 साल से अधर में लटक रही मिनी बसों की योजना

पीआरटीसी ने प्रदेश में करीब 8 साल पहले में मिनी बसें चलाने की योजना बनाई थी। अगर ऐसा तब हो जाता तो यह पंजाब की पहली सरकारी मिनी बस सेवा होती। इस योजना के तहत पहले चरण में 50 मिनी बसें सड़कों पर उतारी जानी थीं, लेकिन बाद में पता चला कि स्टेट कैरिएज परमिट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण रूट परमिट नहीं मिल सकेंगे। इस कारण सरकार की ग्रामीण एरिया मेंं सरकारी मिनी बसें चलाने का प्लान अधर में लटक गया। बाद में इस फैसले के खिलाफ 2013 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और मामला अब वहां विचाराधीन हैं।

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