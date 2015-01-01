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  • Trouble Fish Market At Basti Adda Chowk Will Shift To New Street Vending Zone, Order To Connect Bus Stand Vending Zone To Main Road

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एडहॉक कमेटी:बस्ती अड्डा चौक पर मुसीबत बनी मछली मार्केट नए स्ट्रीट वेंडिंग जोन में होगी शिफ्ट, बस स्टैंड वेंडिंग जोन को मेन रोड से कनेक्ट करने का आदेश

जालंधरएक घंटा पहले
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  • सिटी में प्रस्तावित 38 में से अभी 33 वेंडिंग जोन बनेंगे...निगम की तहबाजारी एडहॉक कमेटी की मीटिंग में लिए गए कई फैसले

निगम के तहबाजारी एडहॉक कमेटी की चेयरमैन पार्षद अरुणा अरोड़ा ने कहा है कि बस्ती अड्डा चौक नजदीकी मछली मार्केट को नए बनने वाले वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए। सिटी में प्रस्तावित 38 में से अभी 33 जोन बनाए जाने हैं। इसमें वैसी जगह मछली मार्केट को शिफ्ट किया जाएगा, जहां आसपास कोई धार्मिक स्थल या पब्लिक पैलेस न हो। वीरवार को लंबे समय बाद कमेटी की हुई मीटिंग में चेयरमैन अरुणा अरोड़ा ने

उक्त निर्देश दिए। चेयरमैन ने कहा कि बस स्टैंड के नजदीक जसवंत मोटर के सामने बना वेंडिंग जोन फेल होने से मौके पर 60 की जगह पर सिर्फ 10 रेहड़ी लग रही है। वो भी ऐसे लोग हैं, जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कारण जोन बनाने के बाद उसे मेन रोड की तरफ से लोहे की ग्रिल लगाकर बंद कर दिया गया, जिसके कारण ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं।

कहा- बिना धार्मिक स्थल और पब्लिक पैलेस वाले वेंडिंग जोन में शिफ्ट करेंगे मार्केट

होटल डॉल्फिन के पास रेहड़ी लगने से लग रहा जाम... अरुणा अरोड़ा ने कहा कि काली माता मंदिर और होटल डॉल्फिन के आसपास सड़क तक रेहड़ी लगने के कारण रोजाना दिन भर ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसे तत्काल कार्रवाई कर सही किया जाएगा, ताकि लोगों की परेशानी कम हो।

तहबाजारी ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट मंदीप सिंह से कहा गया है कि वो वेंडिंग जोन में मेन रोड से प्रवेश का रास्ता दें, तभी लोग आसानी से वेंडिंग जोन में लगी रेहड़ी पर जाएंगे और कारोबार बढ़ेगा। साथ ही जोन के पास ओवरफ्लो हो रखे सीवरेज को ठीक कराने को कहा गया है। मीटिंग में मेंबर पार्षद रजनी बाहरी और सुपरिंटेंडेंट मंदीप सिंह मौजूद थे। मीटिंग में कहा गया कि कमिश्नर करणेश शर्मा से मिलकर प्रस्ताव रखेंगे कि मेन

रोड पर लाइनें लगाई जाएं, जिसके अंदर तक ही रेहड़ी-फड़ी खड़ी हो सके। मनमाने ढंग से रेहड़ी लगाने के कारण पूरे सिटी में रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा सुपरिंटेंडेंट से कहा गया है कि वो रेहड़ी वालों को हिदायत दें कि वो अपनी जगह पर सुबह और शाम को खुद सफाई करें, अन्यथा गंदगी फैलाने का चालान भी काटा जाए।

श्री देवी तालाब मंदिर के पास लग रहीं रेहड़ियों का मांगा हिसाब... अरूणा अरोड़ा ने सुपरिंटेंडेंट से कहा है कि वो भगवान वाल्मीकि चौक से नकोदर चौक, श्री गुरु रविदास चौक से बस्ती बावा खेल, फुटबाल चौक से मकसूदां चौक तथा श्री देवी तालाब मंदिर के आसपास कितनी संख्या में रेहड़ी लगती है। इसमें कितने लोगों से तहबाजारी की पर्ची के रूप में हरेक महीने कितने रकम की वसूली होती है, इसका पूरा ब्यौरा कमेटी की अगली मीटिंग में दें।

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