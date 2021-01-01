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मौत:कुंडली बॉर्डर में धरना दे रहे तरनतारन और बरनाला के दो किसानों की मौत

राई4 घंटे पहले
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कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के दो किसानों की बुधवार को मौत हो गई। मृतक पंजाब के जिला तरनतारन के गांव डल का जोगेंद्र व जिला बरनाला के चननवाल गांव का जसमैल गिल है। पुलिस ने जोगेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर साथियों को सौंप दिया। वहीं, जसमैल के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को कराया जाएगा। विसरा जांच रिपोर्ट में ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा।

किसानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। उससे किसान की तबियत बिगड़ी थी। पंजाब के जिला तरनतारन के गांव डल का रहने वाला जोगेंद्र (68) बुधवार तड़के कुंडली धरनास्थल पर बने टेंट में मृत मिला। वह 20 जनवरी को धरनास्थल पर आया था और तब से यहीं रह रहा था। उसके साथ आए किसानों ने मामले की सूचना कुंडली थाना पुलिस व परिजनों को दी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता लग सकेगा। वहीं, किसानों ने आंसू गैस से तबीयत बिगड़ने की बात कही।

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