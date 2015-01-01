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अवैध पटाखे की गोदाम में विस्फोट:दो साल पहले जिसके गोदाम में विस्फोट से मरे थे दो लोग, उसी गोरा से फिर अवैध पटाखे मिले

जालंधरएक घंटा पहले
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  • 44 बाॅक्स पटाखे और 15 बाॅक्स सिंथेटिक डोर बरामद, आरोपी गोरा गिरफ्तार

प्रताप बाग बिजली घर के सामने एक गोदाम में बनी दो दुकानों से थाना-3 की पुलिस ने 44 बाॅक्स पटाखे और 15 बाॅक्स सिंथेटिक (चाइना) डोर बरामद करके गुरदीप सिंह उर्फ गोरा पुत्र खजान सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि थाना-3 के एसएचओ मुकेश कुमार को 3-4 दिन पहले सूचना मिली थी कि रियाजपुरा निवासी गोरा ने भारी मात्रा में पटाखे जमा कर रखे हैं।

पुलिस ने ट्रैप लगा दिया। वीरवार रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि प्रताप बाग के सामने ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ वाली गली में दो खाली दुकानों में भारी मात्रा में अवैध पटाखे और सिंथेटिक डोर जमा कर रखी है। पुलिस ने रेड की तो 44 बाॅक्स पटाखे और 15 बाॅक्स सिंथेटिक डोर मिली। मौके पर गुरदीप सिंह उर्फ गोरा भी आ गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके 3,4,5 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1960, 9बी एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, 188, 286 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

2018 में रियाजपुरा, 2019 में बीएमडी नगर में 1500 किलो पटाखों से हुआ था विस्फोट

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गुरदीप सिंह गोरा वहीं आरोपी है, जिसने थाना क्षेत्र में पड़ते बाबा मोहन दास नगर के पास एक खाली प्लाॅट में करीब 1500 किलो विस्फोटक पदार्थ जमा कर रखा था, जोकि पिछले साल दीवाली वाली रात हल्की सी चिंगारी लगने से ब्लास्ट हो गया था।

इससे आसपास के लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी। वहीं, 2018 में रियाजपुरा में भी आरोपी के गोदाम में ब्लास्ट होने के कारण दो मासूमों की जान चली गई थी। इस मामले में भी आरोपी जेल काटकर आ चुका है। फिर भी बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे स्टोर कर रखे थे।

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