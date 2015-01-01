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आमद तेज:सीजन में सबसे अधिक बोई गई सब्जियां, मंडी में आमद ज्यादा होने के कारण रेटों में आई गिरावट

जालंधरएक घंटा पहले
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  • मंडी में दाम सस्ते, पर गलियों और मार्केट में रेट कम नहीं किए जा रहे

सब्जियों व फसलों के अनुकूल मौसम को देखते हुए किसानों ने इस सीजन में सबसे अधिक सब्जियां बोई हैं। मंडी में आमद ज्यादा होने के कारण रेटों में दिन ब दिन गिरावट आनी शुरू हो गई है। जो हरी सब्जी पिछले हफ्ते 15 से 20 रुपए में बिक रही थी। आज उसका रेट 5 से 7 रुपए तक कम हो गया है।सुल्तानपुर में सबसे अधिक खेती गोभी की होती है। बोई गई गोभी की मेहनत न मिलने के कारण परेशानी किसानों के चेहरों पर साफ देखने को मिल रही है। हद से ज्यादा पैदावार भी किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। वहीं किसानों द्वारा मंडी में सस्ते दाम पर बेची गई सब्जी मार्केट में 4 गुणा मंहगी बेची जा रही है।

किसान बोले-2 महीने पहले जो रेट मिला अब न मिलने से नुकसान हो रहा

मंडी में गोभी, मूली और खीरा लेकर आए किसान सुरजीत सिंह, सोहन रंधावा व जगजीत सिंह ने बताया कि एक और दो महीने पहले सब्जियों के रेट काफी बढ़िया किसानों को मिले हैं। इस बार मौसम के मिजाज का पहले से ही पता लग गया था। जो मौसम शुरू हुआ है। वे फसलों व सब्जियों के लिए काफी अनुकूल है। उसी को देखते हुए किसानों ने इस बार फूल गोभी, मूली व खीरे की फसल को अधिक तवज्जो दी, लेकिन अधिक बिजाई होने के कारण एक दम से मंडी में आसपास के गावों में से फसल पहुंचनी शुरू हो गई, जिस कारण रेटों में भी भारी गिरावट आई है। इसका नुकसान भी हुआ है। दो महीने पहले अगर सब्जियों में मुनाफा कमाया था तो अब रेट कम मिलने के कारण बिजाई के पैसे भी वापस नहीं आ रहे हैं। फ्री के भाव में सब्जियों में बेचकर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट में 4 गुणा अधिक रेट पर सब्जियां मिल रही हैं।

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