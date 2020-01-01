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  • When The Mother Stopped Flying The Kite, The 11 year old Child Ran Away From The House, The Police Recovered The Friend From The House And Handed Over To The Family

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जालंधर में बालहठ:मां ने पतंग उड़ाने से रोका तो 11 साल का बच्चा घर से भागा, पुलिस ने दोस्त घर से बरामद कर परिवार को सौंपा

जालंधर39 मिनट पहले
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बेटा सकुशल घर लौटा तो मांं ने उसे रोते हुए गले लगा लिया। - Dainik Bhaskar
बेटा सकुशल घर लौटा तो मांं ने उसे रोते हुए गले लगा लिया।
  • बस्ती दानिशमंदा का रहने वाला है परिवार, रात को दी थी पुलिस को शिकायत

मां ने पतंग उड़ाने से रोका तो 11 साल का बच्चा मंगलवार की सुबह घर से भाग निकला। इससे परिवार के लोगों में हडकंप मच गया। उन्होंने अपने स्तर पर खोजा लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। बाद में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बच्चे के गुम होने का पता चलते ही पुलिस ने गली-मोहल्ले खंगालने शुरू किए और बुधवार दोपहर बच्चे को उसके दोस्त के घर से बरामद कर लिया, जहां वो पतंग उड़ाने के लिए गया था। इसके बाद थाना डिवीजन 5 के SHO रविंदर कुमार बच्चे को घर तक छोड़ने के लिए आए।

छलके आंसू : बेटे के घर लौटने पर मां के आंसू निकल पड़े।
छलके आंसू : बेटे के घर लौटने पर मां के आंसू निकल पड़े।

पतंग उड़ाने की जिद कर रहा था, रोका तो खुद चला गया

बस्ती दानिशमंंदा की रहनेे वाली किरन ने बताया कि उनका 11 साल का बेटा वंश पतंग उड़ाने की जिद कर रहा था। मैंने उसे रोका था कि मुझे काम पर जाना है। वो रविवार को पतंग उड़ा ले लेकिन अभी घर में ही रहे। इसके बावजूद वह घर से निकल गया। इसके बाद उन्होंने बच्चे के पिता अमन काे इसकी सूचना दी। अमन ने बताया कि जब काफी तलाश के बावजूद बेटे का कोई पता नहीं चला तो फिर उन्होंने थाना डिवीजन 5 में शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई और बच्चे की तलाश शुरू कर दी।

बच्चे को घर लेकर आते SHO रविंदर कुमार व उनकी टीम।
बच्चे को घर लेकर आते SHO रविंदर कुमार व उनकी टीम।

दोस्त के यहां पतंग उड़ा रहा था बच्चा : SHO

थाना डिवीजन 5 के SHO रविंदर कुमार ने कहा कि बच्चे के गुम होने का संवेदनशील मामला देखते हुए इलाके के गली-मोहल्लों में बच्चे की फोटो दी गई थी। बुधवार को पुलिस को पता चला कि बच्चा अपने दोस्त के यहां पतंग उड़ा रहा है। इसके बाद वहां से बच्चे को लाकर परिवार को सौंप दिया गया।

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