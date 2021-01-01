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किसान आंदोलन का समर्थन:यूथ अकाली दल ने फूंका दिल्ली पुलिस का पुतला, किसानों से धक्केशाही के आरोप

जालंधर16 मिनट पहले
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कंपनी बाग चौक पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन करते यूथ अकाली दल के नेता व कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
कंपनी बाग चौक पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन करते यूथ अकाली दल के नेता व कार्यकर्ता।
  • कंपनी बाग चौक पर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ भी की नारेबाजी

गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुए उपद्रव के दौरान दिल्ली पुलिस पर किसानों से धक्केशाही के आरोप लगा यूथ अकाली दल ने जालंधर में प्रदर्शन किया। यहां कंपनी बाग चौक में दिल्ली पुलिस का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसान-मजदूर एकता के समर्थन व केंद्र सरकार के विरोध में भी नारे लगाए गए। प्रदर्शन के बाद इस संबंध में DCP को मांग पत्र भी सौंपा गया।

अमृतधारी सिखों से की मारपीट, धार्मिक चिन्हों की बेअदबी की गई

यूथ अकाली दल के जालंधर के प्रधान सुखमिंदर सिंह राजपाल ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च किया लेकिन पुलिस ने अमृतधारी सिखों के साथ मारपीट की। इसके अलावा उनके धार्मिक चिन्हों को भी खंडित कर उनकी बेअदबी की गई। इस दौरान उन्होंने लाल किले पर केसरी झंडा लगाने से तिरंगे के अपमान के जवाब में दिल्ली पुलिस की तिरंगे का अपमान करती हुई फोटो भी दिखाई। उन्होंने मांग की कि सिखों व किसानों के साथ धक्केशाही करने वाली दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

दिल्ली पुलिस की कारगुजारी निंदनीय : पूर्व विधायक

इस मौके अकाली दल के पूर्व विधायक सर्बजीत सिंह मक्कड़ भी प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कारगुजारी की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च करने वाले किसानों के साथ दिल्ली पुलिस ने बुरा बर्ताव किया, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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