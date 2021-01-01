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हादसा:अड्डा बल्लां में कार की टक्कर से घायल युवक ने दम तोड़ा

जालंधर2 दिन पहले
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जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर अड्डा बल्लां में शनिवार सुबह कार और बाइक में टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। रविवार सुबह हादसे में घायल 17 साल के लवप्रीत निवासी गांव धोगड़ी की मौत हो गई।

लवप्रीत 10वीं क्लास में पढ़ाई करता था। शनिवार सुबह 10:00 बजे के करीब लवप्रीत बाइक पर चाची के साथ गांव मन्नण जा रहा था। नेशनल हाईवे स्थित अड्डा बल्लां को क्रॉस करते समय जालंधर की तरफ से आ रही कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। गंभीर हालत में लवप्रीत और उसकी चाची को बाईपास स्थित निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। यहां रविवार तड़के लवप्रीत की मौत हो गई।

जबकि चाची बेबी की हालत अब खतरे से बाहर है। किशनगढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों और कार चालक के बीच समझौता होने के चलते 174 की कार्रवाई की गई है।

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