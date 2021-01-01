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पुल का निर्माण:मीरथल पुल के पास क्राॅस न होने से 10 किमी. का पड़ता चक्कर

नंगलभूर2 घंटे पहले
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पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे मीरथल पुल तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने कोई क्राॅस तक नहीं छोड़ा है, जिस कारण लोगों को हिमाचल के मीलवा से लगभग दस किलोमीटर सफर कर वापस मीरथल पुल पर आना पड़ रहा है। इस कारण लोगों का काफी समय बर्बाद हो रहा है। कई बार तो लोग जल्दी के चक्कर में गलत दिशा से गुजरने लगते हैं। जीओजी प्रह्लाद सिंह, पप्पू महाजन, अरुण शर्मा, विपिन कुमार, विक्की शर्मा,

राज शर्मा, कपिल व अश्विनी ने बताया कि सरकार ने करोड़ों रुपए का पुल का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन इस पुल तक पहुंचने के लिए कोई भी क्रास न होने से लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर क्राॅस बनाया जाए। जिससे लोगों को समय बचे और उनको 10 किलोमीटर का ज्यादा चक्कर न लगाना पड़े।

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