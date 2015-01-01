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चोरी का खुलासा:कपड़ा व्यापारी के घर से 12 लाख रुपए चोरी, नौकरानी की बेटी के ससुराल से तीन लाख बरामद, गिरफ्तार

पठानकोट3 घंटे पहले
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चोरी के आरोप में पकड़ी गई महिला और जानकारी देती थाना डिवीजन 1 की पुलिस।
  • 15 साल से व्यापारी के घर रह था परिवार, पुलिस ने अखरोटा में पेटी से बरामद किए पैसे

डलहौजी रोड स्थित शेरां वाली कोठी में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के घर से 12 लाख रुपए चुराने के आरोप में थाना डिवीजन नं.1 पुलिस ने घर में कामकाज को रखी महिला की बेटी पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने व्यापारी युवती को पकड़कर उसके अखरोटा ससुराल परिवार 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। शिकायतकर्ता शेरां वाली कोठी निवासी कपड़ा व्यापारी देवराज महाजन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उसकी पत्नी घर में अकेले रहते हैं।

घर का सारा कामकाज भदरोआ निवासी महिला करती थी। महिला के साथ उसकी बेटी और पति उनके घर में रहते थे। उक्त लोग ही उनके घर का कामकाज संभालते थे। वह इनका सारा खर्चा संभालते थे। उक्त दंपति समेत उनकी बेटी 15 वर्षों से उनके घर में रह रहे थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे 17 नवंबर को कारोबार के लिए पैसों की जरूरत थी। उसने 12 लाख रुपए अपने बेड के बॉक्स में रखे थे। अगले दिन बेड खोलकर देखा तो बेड बॉक्स में 12 लाख रुपए गायब थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह सभी पैसे घर में कामकाज को रखी महिला की बेटी ने चुराए हैं। शिकायत पर मौके पर थाना डिवीजन नं.1 की पुलिस ने पहुंच जांच की। जांच कर रहे एएसआई दलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने कपड़ा व्यापारी की शिकायत पर महिला की बेटी के खिलाफ 381 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, महिला की बेटी की निशानदेही पर उसके ससुराल से 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पकड़ी गई युवती से बाकी पैसों की रिकवरी के लिए पूछताछ की जा रही है।

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