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कार्यशाला की शुरुआत:थर्ड आई कल्चर स्कूल में 15 दिवसीय फ्री कथक कार्यशाला का आयोजन

पठानकोट4 घंटे पहले
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अबरोल नगर स्थित थर्ड आई कल्चर स्कूल में फ्री 15 दिवसीय कथक कार्यशाला की शुरुआत की गई है। क्लासिकल नृत्यांगना स्मृति शर्मा ने बताया कि उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला (सांस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) के डायरेक्टर प्रो. सौभाग्य के निर्देशन में इस कार्यशाला की शुरुआत की गई।

इसमें कोई भी व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं भाग ले सकती हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है। वर्कशॉप में कथक की प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी। वर्कशॉप के अंत में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित प्रोग्राम में बच्चे को प्रदर्शन का मौका मिल सकता है। कार्यशाला 9 नवंबर से शुरू हो चुकी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि कार्यशाला में पहुंचकर अवसर का लाभ उठाएं।

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