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फ्राॅड फ्रेंडशिप:मां के इलाज के नाम पर महिला से 4.35 लाख ठगे,गुरदासपुर के युवक ने पठानकोट की महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर की ठगी

पठानकोट2 घंटे पहले
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  • महिला की 2016 में हुई थी साहिल से दोस्ती, जेवर गिरवी रख दिए थे पैसे

पठानकोट निवासी महिला की एक व्यक्ति से साेशल साइट के जरिए दाेस्ती हुई। वह व्यक्ति बार-बार अपनी माता की बीमारी और विदेश जाने का बहाना बनाकर महिला से रुपए लेता रहा। महिला भी उक्त व्यक्ति की बातों में आकर अपने गहने गिरवी रखकर उसको पैसे देती रही। महिला के मुताबिक उक्त व्यक्ति उससे 4 लाख 35 हजार रुपए ले चुका है।

बताया कि वह जब भी उक्त व्यक्ति से अपने पैसे वापस मांगती है तो वह टोल मटोल करता है। आखिरकार महिला ने इसकी शिकायत पुलिस काे दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर थाना डिवीजन नं. में जिला गुरदासपुर निवासी साहिल कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

ऑनलाइन दोस्ती में पैसों के लेन-देन से बचें- पठानकोट की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2008 में हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। साल 2016 में उसने साेशल मीडिया पर आईडी बनाई थी। जिला गुरदासपुर एरिया के नौशहरा मझा सिंह का रहने वाला युवक साहिल उसका साेशल साइट पर दोस्त बन गया। वह उसके साथ चैट करता था। जिसके बाद उनकी फोन पर भी बातचीत होती रही। युवक साहिल उससे कहता था कि उसकी माता काफी बीमार है। उसे पैसे की जरूरत है। फिर वह उससे कहने लगा कि उसे विदेश जाना है।

वह उक्त युवक की बातों में आ गई। उसने अपने 8 तोले सोना (जिनमें सोने का एक किटी सैट, टाॅप्स, एक हार टाॅप्स और रिंग सहित दो कड़े, एक नथ, एक टिक्का जो कि लगभग 8 तोले के थे।) उसने ज्वैलर के पास गिरवी रखकर समय-समय पर युवक को पैसे दिए। महिला के मुताबिक युवक अब तक उससे 4 लाख 35 हजार रुपए ले चुका है। जिनमें 4 लाख 22 हजार नकदी। 13 हजार रुपए बैंक के खाते में डलवाए। उसके बाद युवक उसे पैसे वापस देने के लिए लारे लगाता रहा। वह अपने पैसे वापस लेने के लिए युवक के घर नौशहरा मझा सिंह जिला गुरदासपुर गई। वहां युवक की माता और भाई मिले। उसने युवक के भाई और माता को सारी बात बताई। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द पैसे वापस कर देंगे। उसके बाद भी युवक टाल मलोट करता रहा।

दो किस्तों में रुपए लौटाने का इकरारनामा युवक के घर में हुआ था

8 अक्टूबर 2017 को साहिल के घर पैसों का लिखित इकरारनामा हुआ। जिसमें कहा गया कि युवक साहिल कुमार दो किस्ताें में पैसे वापस कर देगा। पहली किस्त 30 अक्टूबर 2017 को और दूसरी किस्त दिसंबर तक देगा। इस दौरान यह भी कहा गया कि अगर साहिल ने दिसंबर तक उसके पैसे वापस नहीं किए तो उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकती है। तीन साल बाद भी आज तक साहिल कुमार ने पैसे वापस नहीं किए। वह काफी बार उनके घर जा चुकी है, लेकिन हर बार वह उसे टाल मटोल करता रहता है। थाना डिवीजन नं.-2 प्रभारी देवेंद्र प्रकाश का कहना है कि महिला की शिकायत पर जिला गुरदासपुर के युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जांच जारी है।

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