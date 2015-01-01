पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

समारोह:जिले के 45 सरकारी स्कूलों को मिला स्मार्ट स्कूल का दर्जा, सीएम ने किए लोकार्पित

पठानकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में आयोजित समारोह में सात सरकारी प्राइमरी स्कूलों को वितरित किए गए टैबलेट

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार को लेकर जिले भर में तैयार किए गए 45 स्मार्ट स्कूल शनिवार को लोकार्पित किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस रस्म को पूरा किया। इस वर्चुअल समागम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री विजयइंद्र सिंगला और सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुमार ने की। जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में डीसी संयम अग्रवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में हलका भोआ के विधायक जोगिंदर पाल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आशीष विज ने खास तौर पर शिरकत की।

विधायक जोगिंदर पाल ने कहा कि जिला पठानकोट के 45 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाकर लोगों को समर्पित करने के लिए शिक्षा विभाग बधाई के पात्र है। मुख्यमंत्री ने जिले के अॉनलाइन 45 स्कूलों के मुखियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों के परिजनों, पंचायतों, स्कूल प्रबंधक कमेटियों के नुमाइंदों को संबोधित किया। साथ ही जिला के 45 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तौर पर उसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान 7 प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को टैबलेट भी दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी जगजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंटरी बलदेव राज ने स्मार्ट स्कूल लोकार्पित किए जाने को लेकर पंजाब सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार द्वारा स्कूलों की नुहार बदली गई है।

सरकारी स्कूलों में हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। समागम में अनिल दारा चेयरमैन जिला प्लानिंग बोर्ड, संजीव बैंस पूर्व जिला कांग्रेस प्रधान, पूर्व पार्षद राकेश बबली, जगजीत सिंह जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी, राजेश्वर सलारिया डिप्टी डीईओ सेकेंडरी, बलदेव राज ठाकुर डिप्टी डीईओ एलीमेंटरी, राम लुभाया डीपीआरओ, बलकार अत्री जिला मीडिया कोआर्डीनेटर, मुनीष गुप्ता, वीनित महाजन, संजीव मनी, राजेश कुमार भी थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें