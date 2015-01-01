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जुआ:बजरी कंपनी में जुआ खेलते 5 लोग काबू, 20,750 रुपए बरामद

पठानकोट3 घंटे पहले
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पुलिस ने बजरी कंपनी ब्रह्माशेल रोड पर रेड कर 5-6 लोगों को पकड़ा और उनसे 20 हजार 750 रुपए बरामद किए। थाना डिवीजन नं.2 के प्रभारी देवेंद्र प्रकाश ने बताया कि एएसआई बलदेव राज के नेतृत्व में पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बजरी कंपनी ब्रह्माशेल रोड पर कुछ लोग ताश के पतों के साथ पैसे लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर ब्रह्माशेल रोड साइड छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके पर 5-6 लोगों को पकड़ा। उनसे 20 हजार 750 रुपए और ताश बरामद की। इन लोगों के खिलाफ गैंबलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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