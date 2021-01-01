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चाेरी:ट्रांसफार्मर और 80 एमएम तार चाेरी की, 7 नामजद

पठानकोट7 घंटे पहले
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गतोरा स्कूल में 5 ट्रांसफार्मर 63केवीए, 5 ट्रांसफार्मर 10वीए और 6560 मीचप एसीएसआर तार, 80 एमएम की हेराफेरी के आरोप में सुजानपुर थाने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।सहारनपुर तारागढ़ निवासी परमजीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। बताया कि उसने एचआर पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेज बठिंडा के तहत वर्क आर्डर के अधीन डीडीयूजीजे वाए स्कीम के अधीन चल रहा ठेका 12-8-2020 को ठेकेदार को दिया था। उसने कंपनी का सामान गांव गतोरा आंगनबाड़ी स्कूल में रखा था। सारी लेबर गांव गतोरा स्कूल में रहती थी। बीती 12 नवंबर काे लेबर 10-15 दिन के लिए घर गई थी।

एक महीने बाद भी लेबर वापस नहीं अाई। उसने 12 दिसंबर को स्टोर में पड़ा सामान चेक किया ताे 5 ट्रांसफार्म 63केवीए, 5 ट्रांसफार्म 10वीए और 6560 मीचप एसीएसआर तार 80 एमएम गायब मिला। शिकायत पर बलराम, विकास निवासी बारा ब्लड बैंक कालोनी, अंगद निवासी सिमरा अंबा भाई झांसी यूपी, विक्रांत, हिमांशु, गौतम, गोलू निवासी झांसी यूपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

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