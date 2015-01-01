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कोरोना और डेंगू:कोरोना के बाद अब डेंगू के केस बढ़ रहे चार और मरीज मिले, 100 हुए पॉजिटिव

पठानकोट3 घंटे पहले
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  • हेल्थ टीम ने मरीजों के एरिया में किया सर्वे, दो जगह मिला लारवा

जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 पहुंच गया है। वीरवार को डेंगू को 4 और मरीज मिले। न्यू शास्त्री नगर और संतनगर एरिया 4 मरीज मिलने के बाद सेहत विभाग की टीम ने इन दोनों एरिया में सर्वे किया। हेल्थ टीम ने 41 घरों में 170 लोगों की हेल्थ संबंधी जांच की।

.टीम ने 16 कूलरों, 22 फ्रिजों, 8 टायरों, 110 गमले, 4 ड्रमों, 6 पानी की टंकी और 22 कबाड़ के सामान की जांच की। इस दौरान एक फ्रिज की ट्रे और हौदी में डेंगू मच्छर का लारवा मिला, जिसे टीम ने मौके पर नष्ट करवाया। टीम ने घरों के अंदर और बाहर मच्छर मार दवा की स्प्रे करवाई गई। वहीं, लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर हमेशा दिन के समय कटता है। इसलिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और शरीर को पूरी तरह से ढककर रखा जाए। उन्होंने लोगों को समझाया कि छोटी सी लापरवाही से हम डेंगू की चपेट में आ रहे हैं।

कोरोना से 2 और लोगों की जान गई, 17 नए मरीज मिले, जिले में 176 एक्टिव केस

जिले में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो गई। अब जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 122 पहुंच गया है। वहीं, वीरवार को 17 नए पॉजिटिव मिले, जबकि 29 लोग स्वस्थ हुए। एसएमओ डॉ.भूपिंद्र सिंह ने बताया कि वीरवार को 988 सैंपलों की रिपोर्ट आई। इनमें आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में 12 लोग, रैपिड टेस्ट एंटीजन में 2, ट्रूनेट मशीन से 2 लोग और एक मरीज दूसरे जिले का रहने वाला है।

पॉजिटिव आए लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। वीरवार को 800 लोगों के लिए सैंपल लिए गए। जिले में अब तक कुल 4660 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें 4362 लोग ठीक हुए हैं। जबकि कोरोना से 122 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिले में 176 केस एक्टिव चल रहे हैं।

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