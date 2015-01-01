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ऑनलाइन:एकेएम कला संघ ने लगाई ऑनलाइन इंटरनेशनल प्रदर्शनी

पठानकोट3 घंटे पहले
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एकेएम कला संघ ने द्वितीय इंटरनेशनल ऑनलाइन प्रदर्शनी-2020 का विमोचन किया। इसमें प्रबल प्रामाणिक अकादमी ऑफ आर्ट्स के अध्यक्ष अरुण चांद्र मुख्य मेहमान रहे। संघ के डायरेक्टर अश्वनी शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी में 15 देशों के 80 से ज्यादा कलाकारों ने भाग लेकर अपनी 230 कलाकृतियां प्रदर्शित कींं। इसका उद्देश्य भारतीय कलाकारों को विश्व के कलाकारों के साथ जोड़ना है। पठानकोट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विदेशी और भारतीय कलाकारों का कार्य एक साथ प्रदर्शित किया गया है। इससे पठानकोट का नाम विश्व कला जगत में विशेष स्थान प्राप्त करेगा। इस मौके अजीज वर्मा, अनिल अवस्थी, आदित्य गुप्ता, यादविंद्र बुट्टर, शशि मेहरा, कमल गुप्ता, केवल कृष्ण, अभिजीत सैनी, गुलशन, गुरनाम सिहं, सतीश कुमार, सुदर्शन, रमन कुमार आदि मौजूद थे।

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