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प्रशंसा पत्र:कोरोना काल के दौरान सराहनीय ड्यूटी देने पर जीओजी को दिए जाएंगे प्रशंसा पत्र : ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह

सुजानपुर7 घंटे पहले
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करोना काल के दौरान बढ़िया कार्य करने के लिए जीओजी के सदस्यों को प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। जिला प्रमुख ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह ने बताया कि करोना काल के दौरान जीओजी सदस्यों को निर्धारित ड्यूटी के अलावा कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई थी, जिनको उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से निभाया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जीओजी टीम के सदस्यों ने दाना मंडी में ड्यूटियां की हैं।

उन्होंने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन संबंधी जागरूक किया। वहीं प्रशासन ने गांव में बनाए एकांतवास केंद्र में करोना मरीजों की पूरी जानकारी रखी और अंतरराष्ट्रीय व दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा, फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी करना सहित अन्य ड्यूटी जीओजी सदस्यों की ओर से निभाई गई हैं।

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