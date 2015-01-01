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मौत:करोली लिंक रोड पर खड़े पानी के टैंकर से टकराया बाइक चालक, मौके पर मौत

पठानकोट3 घंटे पहले
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  • क्रशर पर काम करता था सुजानपुर का अंगद

डिफेंस रोड स्थित गांव करोली के लिंक रोड पर खड़े पानी के टैंकर से टकराने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अंगद सुजानपुर का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी थाना मामून कैंट पुलिस को दी। थाना प्रभारी मामून कैंट नवदीप शर्मा पुलिस पार्टी सहित घटना स्थल पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवक डिफेंस रोड से गांव करोली की ओर जा रहा था। बाइक सवार युवक जैसे ही करोली गांव के मोड़ पर पहुंचा तो सड़क के किनारे खड़े एक पानी के टैंकर से टकरा गया। इससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अंगद क्रशर पर काम करता था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाया और वारिसों को सौंप दी।

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