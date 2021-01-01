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प्रशासन से अपील:बीजेपी व आरएसएस निकाल रहे झंडा रैली, माहौल न बिगड़े इसलिए नजर रखें

सरना7 घंटे पहले
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  • संयुक्त किसान मोर्चा का शिष्टमंडल डीएसपी से मिला

संयुक्त किसान मोर्चा का शिष्टमंडल जिला प्रधान गुरदयाल सिंह सैनी के नेतृत्व में डीएसपी राजेन्द्र मन्हास को मिला। गुरदयाल सिंह सैनी ने बताया कि बेजीपी व आरएसएस के कुछ लोग पठानकोट सहित अन्य स्थानों पर झंडा रैली निकाल रहे हैं। उन्हें सूचना मिली है कि इस रैली के माध्यम से कुछ देश व समाज विरोधी लोग सिखों के निशान साहिब की बेअदबी करने का प्रयास करेंगे। इससे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। किसान यूनियन ने प्रशासन से अपील की है कि बीजेपी व आरएसएस की रैली पर नजर रखी जाए। यहां गुरदगुरदीप सिंह, रघुवीर सिंह, जगीर सिंह, सतपाल सिंह, मोहन सिंह, पीएस ढिल्लों, इकबाल सिंह मौजूद रहे।

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