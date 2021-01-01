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पार्टी से इस्तीफा:किसानों के समर्थन में गोसाईपुर पंचायत सहित भाजपा नेताओं ने छाेड़ी पार्टी

पठानकोट7 घंटे पहले
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भाजपा से संबधित गांव गोसांईपुर की पंचायत सहित भाजपा के सीनियर नेताओं ने किसानों के समर्थन में जिला पठानकोट भाजपा के किसान विंग के नेता व पूर्व बलाक समिति सदस्य करनैल सिंह, सीनियर नेता व पूर्व पंच हरप्रीत सिंह जोगा, मौजूदा अधिकारिक सरपंच हरजीत कौर, पंच सरैण सिंह, पंच बचन लाल, पंच सवर्ण सिंह, पंच सुनीता देवी आदि ने वर्करों के साथ पार्टी छोड़ दी।

पूर्व ब्लाक समिति मेंबर करनैल सिंह और हरप्रीत सिंह जोगा ने कहा कि सबसे पहले वह एक किसान हैं। उसके बाद वह किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक उनकी ओर से गांव-गांव जाकर कृषि कानूनों व भाजपा के खिलाफ लोगों को संगठित किया जाएगा। कहा कि यदि जल्द कृषि कानून रद्द न हुए तो बड़े स्तर पर भाजपा नेता व वर्कर भाजपा छोड़ेंगे। यहां जीत सिंह, हरदीप सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सुमनजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरविन्द्र सिंह, प्रभदीप कौर, विनोद कुमार, लवप्रीत सिंह, सिमरनजीत सिंह, हरजिन्दर सिंह, मलकीत सिंह मौजूद रहे।

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