पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पठानकोट नगर निगम की नई वार्डबंदी:निगम की वार्डबंदी का अंतिम नोटिफिकेशन जारी भाजपाई बोले-हमारे एतराजों पर नहीं हुई सुनवाई

पठानकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भाजपा ने हाईकोर्ट में दायर कर रखा है केस
  • पूर्व मेयर रहे वासुदेवा समेत कई पार्षदों के वार्डों में की गई है तोड़-मरोड़

वार्डों में तोड़-मरोड़ कर वोट एक से दूसरे वार्डों में जोड़ने और गलत ढंग से रिजर्वेशन करने के भाजपा के ऑब्जेक्शन को दरकिनार कर पंजाब सरकार ने पठानकोट नगर निगम की नई वार्डबंदी का अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा और कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेता योगेश ठाकुर समेत कई भाजपा पार्षदों के वार्ड रिजर्व होने की वजह से उनका खुद का चुनाव लड़ना संदिग्ध हो गया है।

उन्हें अब अपने लिए सुरक्षित वार्ड की तलाश करनी होगी। 50 वार्डों में 18 जनरल, 20 जनरल महिला, 5 अनुसूचित जाति महिला, 5 अनुसूचित जाति, 2 पिछड़ी श्रेणी के लिए रिजर्व रहेंगे। नोटिफिकेशन की पुष्टि करते हुए निगम के एडिशनल कमिश्नर सुरिंद्र सिंह ने कहा कि नई वार्डबंदी के हिसाब से वोटर लिस्ट का नोटिफिकेशन एक दो दिन में जारी हो जाएगा और चुनाव उसी वोटर लिस्ट के हिसाब से होगा। पूछने पर उन्होंने कहा कि वार्डबंदी के ड्राफ्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, वैसे ही लागू होगा।

बता दें कि पूर्व में मलिकपुर से वार्ड नंबर 1 की शुरुआत की गई थी, जबकि नई वार्डबंदी में कांग्रेस ने खानपुर से वार्ड नंबर 1 की शुरुआत की है। मिशन रोड, मामून से सैली रोड होकर अबरोल नगर इलाके में वार्ड नंबर 50 गठित किया गया है। आड-ईवन के तहत महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण को फिट करने के लिए सभी वार्डों को तोड़ मरोड़ कर वार्डों का क्रम ही बदल दिया है ताकि आरक्षण का रोस्टर लागू न हो सके। वार्डों के तोड़-मरोड़ कर वोट एक से दूसरे वार्ड में जोड़कर पुनर्गठन करने को भाजपा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ऑब्जेक्शन सुनने के लिए कहा था।

पंजाब सरकार ने वार्डबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इसके तहत पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा का वार्ड 9, भाजपा में कुछ दिन पहले शामिल हुए मुखर बयान देने वाले योगेश ठाकुर के वार्ड 11, कांग्रेस के पार्षद जुगल किशोर का वार्ड नं.22, भाजपा के पार्षद बलविंद्र कुमार बिल्ला का नया वार्ड नं.1 और भाजपा के नार्थ मंडल प्रधान शमशेर ठाकुर के नए बनाए वार्ड नंबर 13 महिला रिजर्व रहेगा।
वोटर लिस्ट का नोटिफिकेशन भी एक-दो दिन में जारी कर देगा निगम

वार्डों की रिजर्वेशन

  • महिला रिजर्व वार्ड-1, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49
  • जनरल वार्ड-2, 4, 6, 10, 14, 18, 20, 24, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
  • एससी रिजर्व वार्ड-8, 12, 22, 30, 36
  • एससी महिला रिजर्व वार्ड-11, 27, 29, 31, 45
  • पिछड़ी श्रेणी रिजर्व वार्ड-15, 26

वार्डबंदी में सरकार ने एकतरफा कार्रवाई की : अनिल वासुदेवा

नगर निगम पठानकोट की नई वार्डबंदी को लेकर पूर्व मेयर और भाजपा नेता अनिल वासुदेवा ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से उनके अॉब्जेक्शनों पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। दोबारा एकतरफा कार्रवाई कर नई वार्डबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उनके वार्डों में तोड़-मरोड़ सरासर गलत और धक्केशाही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें