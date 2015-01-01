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दिवाली को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता:शहर व बॉर्डर एरिया में 32 जगह नाके लगाए, स्वैट कमांडो समेत जिले में 550 पुलिस मुलाजिम तैनात

पठानकोट3 घंटे पहले
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  • डीएसपी रैंक के अधिकारी और थाना प्रभारी भी रखेंगे नजर
  • नाकों पर गहन चेकिंग

जिला पुलिस ने दीपावली को लेकर शहर में स्वैट कमांडो के जवान समेत नाके लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं, बार्डर एरिया में नाकों की जिम्मेदारी पंजाब आर्म्ड बटालियन की 2 कंपनियों को सौंपी है। माधोपुर में पंजाब-जम्मू कश्मीर इंटरस्टेट नाके पर सुरक्षा व्यवस्था को दोगुना कर दिया गया है।

पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर 32 जगहों पर नाके लगाए हैं। इनमें से 18 नाके सिर्फ सिटी एरिया में हैं और 14 नाके सीमांत एरिया और इंटर स्टेट नाकों पर लगाए गए हैं। वहीं, जिला भर में 550 जवानों के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सभी मुख्य बाजारों और चौराहों से लेकर माल व आसपास वर्दी व सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए हैं।

दीपावली से पहले ही सार्वजनिक स्थलों की डीप सर्च मशीन से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए जिला पठानकोट के सभी थाना प्रभारियों, स्वैट टीम व डीएसपी रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है। सब्जी मंडी के अतिरिक्त बस स्टैंड व अन्य स्थलों को भी जांचा जा रहा है। यह हाई अलर्ट आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। जिले को पूरी तरह से सील कर सुरक्षा प्रबंधों पर नजर रखी जा रही है। एसएसपी गुलनीत खुराना ने कहा कि सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से चौकस है। स्वैट कमांडों सहित क्विक एक्शन टीमें गठित की गई हैं। जिला पुलिस लगातार 24 घंटे नाकों पर तैनात रहेगी।

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