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शाहपुर कंडी:बीएसएफ ने सीमावर्ती 12 गांवों की पंचायतों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंडवॉश बांटे

पठानकोट6 मिनट पहले
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सीमा सुरक्षा बल की 121वीं वाहिनी माधोपुर सिदोड़ी ने पाकिस्तान सीमा के साथ लगते 12 गांवों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए विशेष सिविक एक्शन कार्यक्रम कमांडेंट हरिंद्रपाल सोही की अध्यक्षता में कराया। इसमें सीसुब महानिरिक्षक माहीपाल यादव आईपीएस विशेष रूप से शामिल हुए।

कार्यक्रम में महानिरिक्षक माहीपाल यादव व कमांडेंट हरिंद्रपाल सिंह सोही ने सीमांत क्षेत्र से आए सरपंचों, पंचों व अन्य गणमान्य को कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सावधान रहने की जरूरत है।

शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार के साथ स्वच्छता पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान महामारी से बचाव के लिए डिटोल साबुन, मास्क-एन-95, हैंडवॉश, सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, गन थर्मामीटर, स्प्रे मशीनें व अन्य सामान दिया गया।

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