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धनतेरस:बाजार से चाइनीज सामान गुल स्वदेशी की डिमांड बढ़ी, खूब बिके दीये

पठानकोट4 घंटे पहले
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धनतेरस पर शहर के बाजार गुलजार रहे। दुकानों पर ग्राहकों के उमड़ने से दुकानदारों के चेहरे खिले रहे। लोगों ने खूब खरीदारी की। दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए छूट भी दे रहे हैं। धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इससे बर्तनों की दुकान पर खूब रश रहा। किसी ने घर की सजावट का सामान तो किसी ने बर्तन खरीदे।

इस बार बाजार में चाइनीज सामान नामात्र दिखा न ही लोग इसकी खरीदारी की। लोग भारतीय दीयों को तरजीह दे रहे हैं। मार्केट में भारतीय दीया 20 रुपए प्रति दर्जन बिक रहा है। चाइनीज माल के मार्केट में गायब होने से भारतीय सामान की मांग बड़ी है।

बर्तनों व इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भारी छूट
दुकानदार कनव ने कहा कि किचन की स्टील आइटमें, कूकर, नॉनस्टिक रेंज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छी खरीदारी हो रही है। लोग माइक्रोवेब, जूसर, राइस कूकर, बलेंडर, चौपर, सैंडविच, कॉफी मेकर आदि खरीद रहे हैं। अच्छी सेल हो रही है।

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