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निर्माण कार्य:वार्ड-14 में टेलीफोन एक्सचेंज की बैकसाइड एरिया में जर्जर हुई गली का निर्माण कार्य शुरू

पठानकोट3 घंटे पहले
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वार्ड 14 के कांग्रेसी नेता गणेश महाजन ने टेलीफोन एक्सचेंज के बैकसाइड एरिया में गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। गणेश महाजन ने कहा इस एरिया के लोग लंबे समय से ऊबड़-खाबड़ गली से परेशान थे। राहगीरों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब एमएलए अमित विज के प्रयासों गली में आरसीसी स्लैब डालकर पक्की गली निर्माण का काम शुरू करवा दिया है। काम शुरू होने पर इलाकावासी राज कुमार, संदीप, रमेश कुमार, अभय ने एमएलए अमित विज और गणेश महाजन का आभार जताया।

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