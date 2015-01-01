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कोविड-19:कोरोना के 61 नए पॉजिटिव मिले, 744 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग, जिले में 170 एक्टिव केस

पठानकोट3 घंटे पहले
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जिले में पिछले 20 दिनों बाद एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा हुआ है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में नए 61 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जबकि, नवंबर के शुरू में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई थी। लेकिन दीपावली के बाद शुक्रवार को फिर से मरीजों की संख्या बढ़ी है। पिछले 19 दिन की बात की जाए तो जिले में 325 पॉजिटिव मरीज मिले थे। जबकि, इन 19 दिनों में 13 मौत और 288 लोग ठीक हुए हैं।

शुक्रवार को जिले में कोरोना पॉजिटिव 61 नए मरीज मिले हैं। जबकि, पॉजिटिव चल रहे 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सेहत विभाग का कहना है कि कोरोना की जांच के लिए टेस्ट सैंपलिंग बढ़ाई गई है। एसएमओ डॉ.भूपिंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को 1504 सैंपलों की रिपोर्ट आई। इनमें अमृतसर से आई आरटीपीसीआर रिपोर्ट में 46 लोग, रैपिड टेस्ट एंटीजन में 6 लोग, प्राइवेट लैब से 5 लोग और एक मरीज दूसरे जिले का रहने वाला है।

पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। शुक्रवार को 892 लोगों के सैंपल लिए गए जो जांच के लिए शनिवार को अमृतसर भेजे जाएंगे। वहीं, अमृतसर से अभी 744 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। जिले में अब तक कुल 4812 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4517 लोग ठीक हुए हैं। जबकि, कोरोना से 125 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिले में 170 केस एक्टिव चल रहे हैं।

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