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टक्कर:डीबीए चुनाव आज, प्रधानगी के लिए एड. पराशर और प्रेम गोपाल में टक्कर

पठानकोट3 घंटे पहले
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  • वाइस प्रधान के लिए सुलखन सिंह और दीपक रसोत्रा में कड़ा मुकाबला, सेक्रेटरी के लिए पंकज धीमान और जतिंद्र पाल मैदान में

कोरोना के चलते लॉकडाउन हटने के बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) पठानकोट की प्रधानगी का चुनाव 6 नवंबर को होगा। इसे लेकर वीरवार को कचहरी में प्रचार चरम पर रहा। कैंडीडेट अपने-अपने दावे कर वोटरों को लुभाते रहे। कोई युवा वोटर को लुभा रहा था तो कोई सीनियर एडवोकेट को लुभाने में लगा रहा। यहां तक छोटा चुनाव होने की वजह से कैंडीडेट एक-एक वोट की कीमत समझते हुए नाराज वकीलों को मनाने के लिए समर्थकों के साथ उनके चैंबर से लेकर घर तक अप्रोच करते दिखाई दिए। बता दें कि इस बार प्रधानगी के लिए दो बार के पूर्व प्रधान एडवोकेट पराशर को प्रेम गोपाल शर्मा ने चुनौती पेश की है।

पराशर की गिनती कोर्ट के सीनियर वकीलों में होती है, जबकि प्रेम गोपाल शर्मा भी सीनियर के साथ साथ युवाओं के बीच अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। इसी तरह से वाइस प्रधान के लिए खड़े सुलखन सिंह और दीपक रसोत्रा का तीसरा इलेक्शन हैं और दोनों ही युवा हैं। कोर्ट में नए वकीलों को देखते हुए दोनों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। जबकि, सेक्रेटरी के लिए पंकज धीमान और जतिंद्र पाल सिंह जीत के लिए जोड़तोड़ लगाने में जुट गए हैं। उनकी किस्मत का फैसला डीबीए के 314 मेंबर करेंगे। 6 नवंबर को सुबह 9 से शाम साढ़े 4 बजे तक वोटिंग होगी और काउंटिंग के बाद 5 बजे तक रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। वहीं, वकीलों के चैंबर में डीबीए चुनाव को लेकर चर्चाएं होती रहीं। प्रधानगी के कैंडीडेट पर वकील अपने अपने दावे कर रहे थे और उसको लेकर पार्टी का दौर भी शुरू हो चुका है।

वकीलों की हर समस्या दूर करेंगे
कैंडीडेट प्रधान एडवोकेट अशोक पराशर ने कहा कि युवाओं के लिए हर समय खड़े हैं, चाहे उनके चैंबर्स का मसला हो या फिर वर्क रिलेटेड दिक्कत। हर समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

युवा वकील मेरे लिए परिवार समान
प्रधान कैंडीडेट एडवोकेट प्रेम गोपाल शर्मा ने कहा कि युवा मेरे लिए परिवार के समान हैं। चैंबर्स दिलाने के साथ सीनियर वकीलों के मार्गदर्शन में बार की पार्किंग, डिजीटल लाइब्रेरी समेत अन्य समस्याएं हल कराई जाएंगी।

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