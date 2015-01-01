पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जांच:डीईओ सेकेंडरी ने सरकारी हाई स्कूल अजीजपुर खदावर का किया निरीक्षण

सुजानपुर12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी जगजीत सिंह ने सरकारी हाई स्कूल अजीतपुर खदावर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में आ रही समस्याओं संबंधी जाना। स्कूल के मुख्याध्यापक रणबीर सिंह ने स्कूल के ऊपर से गुजरने वाली हाइटेंशन तारों की समस्या के बारे में बताया जिस पर मौके पर ही डीईओ ने पावरकॉम के एसडीओ से फोन पर बात की।

एसडीओ सुजानपुर ने आश्वासन दिया 1 महीने में हाई टेंशन वायर स्कूल के मैदान से बाहर कर दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की बिल्डिंग की चेकिंग की और बताया कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वहीं, स्कूल में दो नए कमरे बनाने के लिए ग्रांट जारी की जाएगी। इस अवसर पर रमना देवी, कुलवीर कटोच, पमल कत्था, प्रवीण बाला, सुखवंत सिंह, हेमराज, राकेश रानी, अनुराधा, सुमनदीप शर्मा, लखबीर कौर, नरेंद्र कुमार, मृदुभाषीनी, नीलम भी थीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें