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आधा दर्जन स्कूलों का दौरा:शिक्षा सचिव ने जिले के स्कूलों का किया निरीक्षण, शिक्षकों के काम की तारीफ की

पठानकोट4 घंटे पहले
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शिक्षा सचिव पंजाब किशन कुमार ने जिला पठानकोट के आधा दर्जन स्कूलों का दौरा किया। शिक्षा सचिव ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल जंडवाल, बधानी, धारकलां, भटवां, भमलादा, न्याड़ी और दुनेरा का दौरा किया।

.शिक्षा सचिव ने अध्यापकों के किए गए कामों की प्रशंसा की। स्कूलों में बनाए गए इंग्लिश बूस्टर क्लब, बडी ग्रुप, स्मार्ट स्कूल मुहिम, पेस, लीगल लिटरेसी क्लब, इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल, मिसाल प्रोजेक्ट और पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब, नाबार्ड के अंतर्गत निर्माण अधीन नए कमरों का निरीक्षण किया।

शिक्षा सचिव ने पिछले दिनों हार्ट अटैक से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंडवाल के प्रिंसिपल स्वर्गवासी जसबीर सिंह के घर सुंदरनगर पठानकोट जाकर उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ अफसोस प्रकट किया।

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