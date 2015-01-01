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कृषि कानूनों पर आक्रोश:किसानों ने मलिकपुर चौक और लदपालवां टोल प्लाजा पर 4 घंटे दिया धरना, सेना की गाड़ियां भी नहीं निकलने दीं

पठानकोट34 मिनट पहले
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  • केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरीं किसान जत्थेबंदियां
  • बोले-अन्नदाता को खत्म करने वाले कानूनों के खिलाफ 26-27 को दिल्ली में करेंगे महा रैली

कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसानों के चार घंटे के सड़क चक्का जाम के चलते जम्मू-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलिकपुर चौक और अमृतसर राजमार्ग पर लदपालवां टोल प्लाजा पर 12 बजे से 4 बजे तक किसान जत्थेबंदियों ने धरना दिया। इस मौके पर किसान मजदूर नेताओं ने छोटे और मध्यमवर्गीय किसानों को बर्बाद करने और खपतकारों की अंधी लूट करने वाला करार देकर तीनों ही कानूनों को तत्काल रद्द करने की मांग की। अखिल भारतीय किसान तालमेल संघर्ष समिति के आह्वान पर डीसी कांप्लेक्स के बाहर मलिकपुर चौक में 12 से 4 बजे तक पूरी तरह चक्का जाम किया गया।

इसकी अध्यक्षता जमहूरी किसान सभा पंजाब के नेता बलदेव राज, कुल हिंद किसान सभा के नेता पुरुषोत्तम कुमार, कामगार किसान यूनियन के मुख्तियार सिंह, कुल हिंद किसान सभा ( सांवर) के सत्य देव सैनी ने की। स्टेज सचिव की जिम्मेदारी जमहूरी किसान सभा के नेता बलवंत सिंह ने निभाई। वक्ताओं ने कहा कि यदि मोदी सरकार ने पंजाब में लगाई आर्थिक पाबंदियां तत्काल न हटाईं तो किसान आंदोलन को और तेज करेंगे।

26-27 नवंबर को दिल्ली की महा रैली में पठानकोट से किसान बड़ी संख्या में जाएंगे। किसान आंदोलन में एटक, सीटू, सीटीयू पंजाब, बार एसोसिएशन जिला पठानकोट, वेटनरी इंस्पेक्टर एसोसिएशन पंजाब, देहाती मजदूर सभा, खेत मजदूर यूनियन तथा अन्य जत्थेबंदियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन को नत्था सिंह ढडवाल, केवल कालिया, इकबाल सिंह, रघुबीर सिंह, गुरदीप सिंह, सूरती सिंह, एडवोकेट अमरजोत जंजुआ, एडवोकेट राम राय, सुरिंद्र गिल, प्रेम सिंह, बिक्रमजीत सिंह ने संबोधित किया।

कृषि कानून वापस लेने की मांग

पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित लदपालवां टोल प्लाजा पर किसान संगठनों ने लोक भलाई वेलफेयर सोसायटी, भारतीय किसान यूनियन, आप के नेतृत्व में धरना दिया। इसमें लोक भलाई सोसायटी प्रधान हरदेव सिंह चिट्टी, आप नेता लालचंद कटारूचक्क, शिवकुमार और भाकियू प्रधान केवल कंग और साडा पंजाब फेडरेशन गुरपाल सिंह, इंदरपाल सिंह शामिल हुए।

जसवंत सिंह, बलदेव सिंह, हजारी लाल, जनक राज और अवतार सिंह ने कहा कि किसान विरोधी कानून अन्नदाता को खत्म करने वाला है। सरकार इसे तुरंत वापस ले। वहीं, लदलवां टोल प्लाजा पर किसानों के धरने के चलते इसके चलते लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जम्मू जा रही सेना की कानवाई को भी रोक दिया गया, जबकि अन्य छोटे वाहन चालकों को डिबकू धलोरियां, कटारुचक्क से भीमपुर से घरोटा रोड के रास्ते घूमकर जाना पड़ा।

चक्का जाम से परेशानी...नहीं चलीं अमृतसर और जालंधर की बसें, बस स्टैंड पर भटकते रहे यात्री

हाईवे पर चक्का जाम के चलते पठानकोट डिपो ने जालंधर और अमृतसर रूट की बसें नहीं चलीं। इससे यात्री परेशान हुए। बिहार के रामकुमार, महेश, बल्लु, नरेश कुमार ने बताया कि उनके ठेकेदार ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम ले रखा है। बार-बार फोन आ रहे हैं पर बस मिल नहीं रही। वहीं, ढांगू रोड पर पुष्प थियेटर के पीछे एरिया रहने वाले केवल कुमार ने कहा कि वह बहू को अमृतसर उनके मायके छोड़ने जा रहे थे। यहां आकर पता चला बसें नहीं चल रहीं।

चंडीगढ़ में एयरफोर्स का पेपर देने नहीं जा पाया : संजय
दशमेश गार्डन कॉलोनी के संजय ने बताया कि वह चंडीगढ़ में एयरफोर्स का पेपर देने जा रहे थे। बसें न चलने के कारण फंस गए। पता होता तो एक दिन पहले ही चले जाते। अब परेशान हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें।

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