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किसान मोर्चा:लदपालवां टोल प्लाजा से किसान दिल्ली को रवाना

सरना2 घंटे पहले
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  • लोगों को हो रही परेशानी, इसलिए जताया खेद

कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में लदपालवां टोल प्लाजा से किसानों का जत्था दिल्ली गया। किसान नेेेता गुरदयाल सैनी ने कहा कि क्षेत्र से एक बस दिल्ली के लिए किसानों के समर्थन में दिल्ली जा रही है। किसान विक्रम सिंह ने कहा कि इस धरने के कारण आम लोगों को कुछ परेशानी भी हो रही है। इसकाे देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने खेद जताया है। कहा कि दिल्ली के लिए किसानों के साथ-साथ महिलाएं भी धरने में शामिल होने के लिए जा रही है। सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनाें काे रद्द किया जाए।

यहां बलविंदर सिंह, भूपिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, सोहन सिंह, स्वरूप सिंह, दर्शन सिंह, रंजीत सिंह, सुखविंदर कौर, संंत सिंह, जागीर सिंह, रणजीत सिंह सिंह, भूपिंदर सिंह, सरूप सिंह, पिसोरा सिंह, गुरनाम सिंह, बावा सिंह, मंगत सिंह, मोहन सिंह, संतोख सिंह, गुरमीत सिंह आदि मौजूद रहे।

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