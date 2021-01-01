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केस दर्ज:हाईवे पर पांच गाय मिलीं मृत, अज्ञात पर केस दर्ज

सुजानपुर2 घंटे पहले
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पठनकोट-जम्मू हाईवे पर पुल नंबर-9 के पास बंधी हुई पांच मृत गाय मिलीं। शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय कोर कमेटी के चेयरमैन नरोत्तम मन्हास, पंजाब प्रवक्ता संजीव शर्मा, सुरिन्द्र शर्मा, बजरंग दल के नेता हीरा लाल शर्मा, सरपंच संजीव जोशी, कपिला चैरिटेबल गाेशाला के इंचार्ज सतीश चौहान ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने जान बूझकर उक्त गाय को बुरी तरह से मारने के बाद बांधकर फेंका है।

उन्होंने पुलिस से मांग की है कि जिन लोगों ने इस घटनाओं को अंजाम दिया है उनके खिलाफ मामला दर्जकर उचित कार्रवाई की जाए। सुजानपुर पुलिस थाना प्रभारी अवतार सिंह ने कहा कि सूचना के बाद माैके का मुअायना किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया।

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