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हैंडबाल एसोसिएशन:जिला हैंडबाल एसोसिएशन का गठन, पूनम ठाकुर अध्यक्ष और डॉ. गुरबख्श चौधरी उपाध्यक्ष नियुक्त

पठानकोट3 घंटे पहले
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डायरेक्टर ऑफ यूथ डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब पूनम ठाकुर को जिला हैंडबाल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दविन्द्र सिंह दर्शी को चेयरमैन, चीफ पैट्रन कमाडेंट सुनीता रानी, लोकेश विमल शुक्ला व शिवालिका ढिल्लो को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉ. गुरबख्श चौधरी, रणजीत सिंह, रणधीर सिंह व राकेश कुमार को उपाध्यक्ष, एईओ (खेल) नरेन्द्र लाल सैनी को जिला महासचिव, मनजीत कौर, अजय गर्ग व कुंवर रविन्द्र सिंह को संयुक्त सचिव, सतीक्षण कुमार को वित्त सचिव, सोहन लाल को प्रैस सचिव, सुरेन्द्र कुमार को कार्यालय सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरप्रीत सिंह, भारत भूषण, मदन लाल, संदीप कुमार, कमलदीप, कुलविन्द्र सिंह, रजनी पठानिया, मौसमी अरोड़ा व शिवानी ठाकुर को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। सभी ने जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लिया।

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