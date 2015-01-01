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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र:16 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा नए वोट बनाने, कटवाने और संशोधित करने का काम

पठानकोट4 घंटे पहले
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  • वोट बनवाने संबंधी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर-96461-64300 पर करें संपर्क

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पठानकोट के निर्वाचक एसडीएम गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने कहा है कि चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार वोट बनाने, कटवाने और संशोधित करने का काम 16 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक लगातार चलेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान 21 नवंबर, 22 नवंबर, 05 दिसंबर और 06 दिसंबर को सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बीएलओ वोट सुधारने के लिए अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे। एसडीएम ढिल्लों ने बताया कि 1 जनवरी 2021 को जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वह वोट बनवा सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण, पठानकोट के मतदाताओं को पहले ही कार्यालय कर्मचारियों, बीएलओ से एनवीएसपी 9 एन पोर्टल पर घर पर अपना वोट दर्ज करने के लिए पावर प्वाइंट संदेश और वीडियो प्राप्त हुए हैं। यदि किसी के पास यह संदेश या वीडियो नहीं, तो वे अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 96461-64300 पर स्थापित चुनाव सेल के प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं।

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