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गोसेवा समिति:22 को मनाई जाएगी गोपाष्टमी

पठानकोट3 घंटे पहले
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गोपाल धाम गोशाला सर्कुलर रोड में 22 नवंबर को गोपाष्टमी मनाई जाएगी। गोसेवा समिति के अध्यक्ष विजय पासी ने बताया कि गोपाल धाम गोशाला में हर वर्ष गोपाष्टमी के अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम करवाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते साधारण तरीके से गोपाष्टमी कार्यक्रम किया जाएगा। इस दिन सुबह 5 बजे से गो सेवा शुरू होगी। इसके उपरांत 9 बजे हवन यज्ञ किया जाएगा

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