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विरोध:पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे सरकार : यूआरएमयू

पठानकोट3 घंटे पहले
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  • रेलवे का निजीकरण करने की नीति का किया विरोध

यूआरएमयू ने प्रधान हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों की मांगों को लेकर बैठक की। इसमें ब्रांच सचिव मंगत राम सैनी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि सरकार रेलवे का निजीकरण कर कर्मचारियों को परेशान कर रही है। रेलवे का निजीकरण होने से रेल कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि जल्द यूनियन का चुनाव होने वाला है तथा यूनियन सदस्य चुनावों के लिए जोनल स्तर पर प्रचार करें।

उन्होंने सरकार से कर्मचारियों का डीए दोबारा शुरू करने, एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, एलडीसीई ओपन टू आल कैटागिरी करने, लार्जर स्कीम के तहत जिनका मेडिकल हो चुका है उन ट्रैकमैनों को जल्द नियुक्ति पत्र देने, ट्रैकमैन व गैंगमैन की ड्यूटी आठ घंटे करने, एएलपी को भी एलपी के बराबर अलाउंस देने, आईओडब्ल्यू स्टाफ व पावर के हेल्पर व खलासी को भी ड्रेस अलाउंस देने, रेलवे का निजीकरण न करने की मांग की। इस मौके पर प्रशांत कुमार, किरण बाला, राज कुमार विक्की, स्वीडन सरकार, गुरुराज, अक्षय कुमार, रंजीत सिंह, हरदीप सिंह, मनजीत सिंह, बचन लाल, उपकार सिंह, संध्या, अतुल सैनी आदि मौजूद थे।

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