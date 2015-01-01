पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

समागम:गुरुद्वारा सिंह सभा प्रेम नगर में गुरमति समागम आज

पठानकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सरबत खालसा धार्मिक संस्था पठानकोट की मीटिंग मुख्य प्रबंधक जत्थेदार गुरदीप सिंह गुलाटी के नेतृत्व में गुरुद्वारा दमदमा साहब मीरपुर कॉलोनी में हुई। बैठक के उपरांत संस्था के मुख्य प्रबंधक गुरदीप सिंह गुलाटी और मुख्य वक्ता मास्टर चन्नण सिंह ने बताया कि संस्था की ओर से गुरुद्वारा सिंह सभा प्रेम नगर पठानकोट में 8 नवंबर को प्रात:काल 8 बजे गुरमति समागम का आयोजन करवाया जा रहा है। इसमें वाणी की व्याख्या भाई जसविंदर सिंह दर्दी कपूरथला वाले कर संगत को गुरु इतिहास से निहाल करंेगे। समागम के अंत में संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर लगाया जाएगा। उन्होंने संगत को समय पर समागम में पहुंचने की अपील की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें