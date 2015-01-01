पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

यात्रियों को राहत:एचआरटीसी ने पठानकोट बस स्टैंड से जोगिंद्र नगर के लिए 10 और मंडी के लिए 5 बसें चलाईं

पठानकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रेलवे स्टेशन वर्कशॉप से दिल्ली के लिए भी शाम 4.45 बजे चलाई बस

पठानकोट बस स्टैंड से हिमाचल के चंबा, डलहौजी, बैजनाथ, कांगड़ा, धर्मशाला व मनाली के बाद अब वाया सुंदरनगर जोगिन्द्र नगर के लिए दस व मंडी के लिए पांच एचआरटीसी की बस सर्विस शुरू कर दी गई हैं। साथ ही पठानकोट रेलवे स्टेशन वर्कशॉप से एचआरटीसी ने शाम 4.45 बजे दिल्ली के लिए भी बस शुरू की है। पठानकोट से जोगिन्द्र नगर, मंडी व सुंदरनगर के लिए बस सर्विस शुरू होने से त्योहारी सीजन में यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

केन्द्र सरकार के अनलॉक छह के बाद हिमाचल, हरियाणा व दिल्ली चंडीगढ़ बस सर्विस शुरू हो गई है। सवारियों की संख्या बढ़ने पर एचआरटीसी ने हिमाचल के अन्य रूटों पर भी बस सर्विस शुरू की है। अब पठानकोट से जोगिन्द्र नगर व मंडी के लिए सुबह पहली बस 4.30 बजे चलाई जाएगी। इसी प्रकार यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एचआरटीसी ने पठानकोट से दिल्ली के लिए भी बस सर्विस शुरू की है। वह शाम 4.45 बजे पठानकोट रेलवे स्टेशन स्थित वर्कशॉप से चलाई जाएगी। पठानकोट से जोगिन्द्र नगर के लिए सुबह पहली बस 4.30 बजे, दूसरी 8.35, इसके बाद 8.30 बजे, फिर 10.20 व लास्ट बस साढ़े नौ बजे जोगिंद्र नगर के लिए चलाई जाती है।

जल्द ही जेएंडके के लिए भी शुरू करेंगे बस सर्विस : ड्यूटी इंचार्ज
एचआरटीसी के ड्यूटी इंचार्ज बलराम सिंह का कहना है कि कोविड-19 के चलते लगभग आठ महीने से हिमाचल, दिल्ली व जम्मू-कश्मीर को पठानकोट से बस सर्विस बंद थी, लेकिन लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने अंतरराज्यीय बस सर्विस शुरू कर दी है। पठानकोट से हिमाचल के लिए चलाई गई बसों में हिमाचल सरकार ने किराए में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। पठानकोट से हिमाचल के लिए अभी लगभग सभी रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं। पठानकोट से जोगिन्द्र नगर के लिए दस तो मंडी के लिए पांच बसें रवाना की जा रही हैं। इसके साथ ही एचआरटीसी ने पठानकोट से दिल्ली के लिए भी बस सर्विस शुरू की है। जल्द ही जम्मू के लिए भी बस सर्विस शुरू होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें