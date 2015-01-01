पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शिमला जाने वाली बस का टाइम सुबह 5.30 बजे:एचआरटीसी ने पठानकोट से शिमला के लिए वाया कांगड़ा चलाई बस, सीटीयू ने चंडीगढ़ को शुरू की एक एसी बस

पठानकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • किराया बढ़ा...एसी बस रोजाना डेढ़ बजे चलेगी, किराया 380 की जगह 415 रुपए लगेगा

पठानकोट बस स्टैंड से हिमाचल के चंबा, डलहौजी, बैजनाथ, कांगड़ा, धर्मशाला व मनाली के बाद अब वाया कांगड़ा शिमला के लिए भी एचआरटीसी ने बस सेवा शुरू कर दी है। दोपहर डेढ़ बजे पठानकोट से चंडीगढ़ के लिए भी एक एसी बस चलाई गई। धर्मशाला, मनाली के बाद शिमला रूट पर बस सर्विस शुरू होने से त्योहारी सीजन में यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। केन्द्र सरकार के अनलॉक छह के बाद हिमाचल, हरियाणा व दिल्ली, चंडीगढ़ बस सर्विस शुरू होने तथा सवारियों की संख्या बढ़ने के कारण एचआरटीसी ने हिमाचल के अन्य रुटों पर भी बस सर्विस शुरू की है।

पठानकोट से शिमला के लिए सुबह लगभग 5.30 बजे एचआरटीसी की बस वाया कांगड़ा चलाई गई। पठानकोट से रोजाना शिमला के लिए बस शुरू की जाएगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीटीयू ने भी चंडीगढ़ से पठानकोट के लिए एसी बस सर्विस शुरू की है। यह पठानकोट से रोजाना डेढ़ बजे के करीब चंडीगढ़ जाएगी। इसमें किराया की बढ़ोतरी की गई है। इसमें पहले 380 रुपए किराया था जो अब 415 रुपए कर दिया है। एचआरटीसी के ड्यूटी इंचार्ज बलराम सिंह का कहना है कि कोविड-19 के चलते आठ महीने से हिमाचल, दिल्ली व जम्मू कश्मीर को पठानकोट से बस सर्विस बिलकुल बंद थी, लेकिन लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने अंतरराज्यीय बस सर्विस शुरू कर दी है। पठानकोट से हिमाचल के लिए चलाई बसों में हिमाचल सरकार ने किराए में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। पठानकोट से हिमाचल के लिए अभी लगभग सभी रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं लेकिन यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें