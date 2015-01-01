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खर्च होंगे 42 लाख रुपए:वार्ड 31 के सुंदर नगर में उच्ची पुली का बड़ा नाला छोटा कर गलियों की बढ़ाई जाएगी चौड़ाई

पठानकोट3 घंटे पहले
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उच्ची पुली नाले की सफाई करवाते पूर्व पार्षद विक्रम महाजन।
  • गंदगी से भरे 20 फीट चौड़े नाले की सफाई करवाकर 6 फीट चौड़ा बनाया जाएगा, बाकी हिस्सा गली से जोड़ा जाएगा

शहर के वार्ड 31 के सुंदर नगर में उच्ची पुली का बड़ा नाला छोटा होगा। वहीं, गलियों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इस पर 42 लाख रुपए खर्च होंगे। शुक्रवार को पार्षद विक्रम महाजन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई। उच्ची पुली के 20 फीट चौड़े बड़े नाले की चौड़ाई अब 6 फीट कर सुंदर नगर की गलियों को चौड़ा किया जाएगा। विक्रम महाजन ने बताया कि आजादी से पहले इस नाले में फलड्ड आया करते थे। अब ऐसे हालात नहीं हैं। पर नाले में गंदगी के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही थी।

आए दिन लोग नाले में गिरकर हादसों का शिकार हो जाते थे। नाले में चलते सांप सपोले घरों में घुस जाते थे। इससे लोग बेहद तंग थे। कई सरकारें आईं और गईं लेकिन किसी ने भी इस दिक्कत को नहीं समझा। काम के शुरू होने पर लोगों ने एमएलए अमित विज और विक्रम महाजन का धन्यवाद किया। इस मौके पर सतीश गौरा, धर्मचंद, बलदेव सिंह सूरति, शिबा, सोनू, अनु, अक्षदीप, दीपक, दर्शना कुमारी, तारो देवी, बग्गा, राजू, रीटा देवी, अभिषेक, शुभि, काका, रुबी, प्रथम, जस्सी, अज्जु, अब्बी, बिल्ला, रघु, केशू कांट्रेक्टर, भूपेंद्र मौजूद थे।

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