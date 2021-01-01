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चुनाव:वार्ड-13 में पुरानों पर भराेसा, भाजपा से पूर्व पार्षद नीना और कांग्रेस से पूर्व पार्षद जुगल की पत्नी दर्शन कौर उम्मीदवार

पठानकोट7 घंटे पहले
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  • कांग्रेस के सभी प्रत्याशी तय, भाजपा काे 5 का करना है एलान

नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने बाकी कैंडीडेट क्लियर कर दिए हैं। रविवार को भाजपा ने 6 और कांग्रेस ने 3 कैंडीडेट घोषित कर दिए हैं। इस तरह से कांग्रेस ने 50 वाॅर्डाें में उम्मीदवार घाेषित कर दिए हैं। अभी भाजपा काे 5 जगह पर उम्मीदवार घाेषित करने हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार घाेषित हाेने के बाद पार्टी में गुटबाजी सामने दिख सकती है।

वार्ड 13 में कांग्रेस और भाजपा ने पुराने चेहरों को मौका दिया है। लेडीज रिजर्व वार्ड में भाजपा ने पूर्व पार्षद नीना देवी पत्नी संजीव परमार और कांग्रेस ने पूर्व पार्षद जुगल किशोर की पत्नी दर्शन कौर को मैदान में उतारा है। वार्ड नं.6 में कांग्रेस के जोगिंद्र पहलवान के मुकाबले में भाजपा ने योगेश्वर के रूप में नया चेहरा दिया है।

कांग्रेस के गणेश महाजन के मुकाबले में भाजपा ने पिछली बार के कैंडीडेट रहे रोशन लाल को टिकट दिया है। वार्ड नं.36 में गणेश कुमार के मुकाबले भाजपा ने अर्जुन को उतारा है। वार्ड नं.50 में कांग्रेस के चरणजीत सिंह के मुकाबले में भाजपा ने जगजीत सिंह और वार्ड नं.47 में पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर निर्मल सिंह की पत्नी बलविंद्र कौर कैंडीडेट होंगी।

दूसरी तरफ अभी भाजपा वार्ड 28 में कांग्रेस के कैंडीडेट विक्रम महाजन और वार्ड नं.34 में रोहित स्याल व वार्ड नं.18 में पन्ना लाल भाटिया का तोड़ तय नहीं कर सकी है। वार्ड नं. 8 और 19 में भी कैंडीडेट तय किया जाना बाकी है। भाजपा के जिला प्रधान विजय शर्मा ने कहा कि बाकी रहते कैंडीडेट जल्द फाइनल कर दिए जाएंगे। उधर, वार्ड 19 में हरजीत कौर कांग्रेस की कैंडीडेट होंगी। वार्ड नं. 38 में भाजपा के सुरेश अरोड़ा के मुकाबले में विक्रम सिंह विक्कू को टिकट दिया है।

कांग्रेस में गुटबाजी...वर्कर दरकिनार, टिकट आवंटन पर विचार की मांग

पठानकोट | टिकट आवंटन के बाद कांग्रेस में गुटबाजी दिखने लगी है। टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों ने पार्टी हाईकमान पर वर्करों को दरकिनार कर बाहरी लोगों को टिकट देने के आरोप लगाए। उन्हाेंने टिकट वितरण पर दोबारा मंथन करने की मांग की है। फैसला नहीं बदलने पर कांग्रेसियों ने 10 वार्डों में आजाद चुनाव लड़ने की धमकी है। नाराज कांग्रेसियों की बैठक में सेवादल के जिला महासचिव अक्षय पुंज ने कहा कि 10 साल से पार्टी के लिए काम करने वाले वर्करों को टिकट न देकर बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है, उससे निकाय चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा। कहा कि 10 वार्डों में वर्करों को दरकिनार कर खास लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि हाईकमान निकाय चुनाव में हार से बचना चाहती है तो टिकट आवंटन पर विचार करे। यहां अमित कुमार मिट्ठू, शाम कुमार, सुरिंद्र राही, शशि कोहली मौजूद थे।

सुजानपुर...कांग्रेस ने 15 उम्मीदवार किए घोषित

सुजानपुर | नगर कौंसिल चुनाव में कांग्रेस ने 15 वाॅर्डों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सुजानपुर कांग्रेस के अाॅब्जर्वर, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन दिनेश बस्सी ने बताया कि वार्ड 1 से रानी देवी, वार्ड 2 से विनोद कुमार, वार्ड 3 से रिम्मी वर्मा, वार्ड 4 से सुरेंद्र कुमार, वार्ड 5 से अनुराधा बाली, वार्ड 6 से पुनीत कुमार, वार्ड 7 से बबली महाजन, वार्ड 8 से श्यामलाल, वार्ड 9 से लक्ष्मीरामो, वार्ड 10 से रमेश चंद्र, वार्ड 11 से पुष्पा, वार्ड 12 से रतनलाल, वार्ड 13 से सरोज बाला, वार्ड 14 से मोहिंदर बाली, वार्ड 15 से अश्विनी कुमार बंटी मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस बार चुनाव में 2 दंपतियों को मैदान में उतारा है। वार्ड 4 से सुरेंद्र कुमार वार्ड 3 से उनकी पत्नी रिम्मी को टिकट मिली है। वार्ड 14 से महिंदर बाली अाैर वार्ड 5 से उनकी पत्नी अनुराधा बाली चुनाव मैदान में हैं।

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