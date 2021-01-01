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हॉकी टूर्नामेंट:जग्गी स्पोर्ट्स क्लब झेला व शहीद राजेश्वर क्लब मैच जीत फाइनल में

तारागढ़7 घंटे पहले
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शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब झेला आमदा शकरगढ़ की ओर से अध्यक्ष कुलदीप सिंह सेखों व बलविंदर सिंह जग्गी की अध्यक्षता में करवाए जा रहे प्रथम दिलबाग सिंह जग्गी यादगारी ओपन हॉकी टूर्नामेंट के चौथे दिन सेमिफाइनल मुकाबले करवाए गए। इसमें पहले सेमिफाइनल मुकाबले में मुख्यातिथि के तौर पर चेयरमैन ब्लाक समिति राजकुमार सहोड़ा और दूसरे सेमिफाइनल मैच में चेयरमैन मार्केट कमेटी लखबीर सिंह लकी ने किया। चौथे दिन पहला सेमिफाइनल मुकाबला जगदीश स्पोर्ट्स क्लब चेला और चेला आमदा शकरगढ़ स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला गया। इसमें जग्गी स्पोर्ट्स क्लब झेला ने झेला आमदा शकरगढ़ स्पोर्ट्स क्लब काे 3-0 से पराजित करते हुए फाइनल में प्रवेश किया।

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