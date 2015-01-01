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कोरोना का कहर:कोरोना के 7 मरीज मिलने पर खानपुर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, 20 नए पॉजिटिव मिले

पठानकोट3 घंटे पहले
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सेहत विभाग ने खानपुर एरिया में 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। वहीं, वीरवार को सेहत विभाग से डॉ. सर्बजीत कौर, डॉ.निशा ज्योति, हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा, अनोख लाल, अमृतपाल सिंह और विपिन आनंद एरिया में पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहने वाले और पारिवारिक सदस्यों के सैंपल लेकर होम क्वारेंटाइन किया। वहीं, वीरवार को जिले में 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले।

जबकि 15 लोग स्वस्थ हुए हैं। सेहत विभाग का कहना है कि नए मरीजों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। इनके संपर्क में रहने वाले लोगों की पहचान कर उनके भी टेस्ट लिए जाएंगे। बता दें कि अब तक कुल 4511 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4274 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से 115 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब 122 केस एक्टिव चल रहे हैं।

खानपुर एरिया में डेंगू का एक मरीज मिला, अब जिले में 85 पॉजिटिव केस

जिले में डेंगू का डंक तेजी से फैल रहा है। अब शहर के खानपुर एरिया में एक और मरीज मिला है। सेहत विभाग के मुताबिक उक्त मरीज कुछ दिन से बीमार चल रहा था। डेंगू का टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हेल्थ टीम उक्त एरिया में जाकर स्प्रे करवाएगी और बीमार लोगों के सैंपल लेगी।

बता दें कि इस सीजन में जिले में 85 डेंगू पॉजिटिव मिल चुके हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा ने लोगों से अपील की कि यह मच्छर साफ खड़े पानी में पैदा होता है। इसलिए घर व आसपास पानी खड़ा न होने दें। कूलरों, गमलों और फ्रिज की ट्रे में खड़े पानी को सप्ताह में एक बार जरूर साफ करें। तेज बुखार, सिर दर्द, मासपेशियों में दर्द, चमड़ी पर दाने पड़ना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द हो तो तुरंत सिविल अस्पताल में टेस्ट करवाएं।

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