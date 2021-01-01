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नामांकन:अंतिम दिन; रोड शो से शक्ति प्रदर्शन, 173 के नामांकन

पठानकोट2 घंटे पहले
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  • पठानकोट निगम के 50 वार्ड के लिए 336, सुजानपुर में 85 ने भरा पर्चा

निकाय चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को कैंडीडेटों ने समर्थकों के साथ रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। अंतिम दिन जिले के पठानकोट निगम और सुजानपुर कौंसिल के लिए 173 कैंडीडेटों ने नामांकन दाखिल किए। पठानकोट निगम के 50 वार्डों में 336 और सुजानपुर के 15 वार्डों में 85 कैंडीडेट मैदान में हैं।

कुल 421 कैंडीडेट दोनों निकायों के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग और नाम वापसी होगी तथा 5 फरवरी को चुनाव चिन्ह अलाट किए जाएंगे। पठानकोट निगम के 50 वार्डों में कांग्रेस के 51, भाजपा के 71, शिअद के 43, आप के 68, बसपा के 4, एनसीपी के 4 और 95 आजाद कैंडीडेट मैदान में हैं। इधर, नामांकन पत्र भरने के अतिम दिन कांग्रेस के वार्ड नं.28 से कैंडीडेट

विक्रम महाजन ने ढांगू रोड पर रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वार्ड नं. 49 से रीना महाजन, 15 से नरिंद्र निंदो, 21 से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा की पत्नी कोमल शर्मा, 24 से विजय कुमार, 31 से नीता बाला, सहित कांग्रेस के 20 कैंडीडेटों के एमएलए अमित विज और भोआ हल्के के कैंडीडेटों का एमएलए जोगिंद्र पाल ने नामांकन दाखिल करवाए।

इसी तरह से भाजपा के वार्ड नं. 48 से कैंडीडेट राकेश औल, 24 से योगेश ठाकुर, 49 से कंचन बाला, 15 से मीनू, 30 से अश्वनी कुमार आशू, 40 से राज कुमार महाजन, 34 से गुलशन महाजन, 21 से प्रतिभा ठाकुर सहित 43 कैंडीडेटों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

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