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डीसी ने कहा:आज और कल बनेंगे नए वोट, संशोधन भी करवा सकेंगे

पठानकोट3 घंटे पहले
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डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर संयम अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष सुधार के संबंध में दावे-आपत्तियां 15 दिसंबर तक दी जा सकती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए 21 नवंबर और 22 नवंबर को जिले के सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे और नए वोट के लिए कटौती या संशोधन किए जाने के लिए आम जनता के दावे और आपत्तियां लेंगे।

voterportal.eci.gov.in पर भी कर सकते हैं आवेदन

डीसी संयम अग्रवाल ने बताया कि जिले का कोई भी नागरिक जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है या 18 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे अपने दावे दे सकते हैं। ऑनलाइन विधि के माध्यम से निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार किए गए मतदाता पोर्टल https://voterportal.eci.gov.in पर नया वोट बनाना/काटना या संशोधित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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