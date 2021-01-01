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वैक्सीनेशन का 15वां दिन:सिविल में वैक्सीनेशन नहीं, घरोटा और बधानी में 24 को लगाया टीका

पठानकोट2 घंटे पहले
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  • अब फ्रंटलाइन पर काम करने वाले पुलिस अफसरों और कर्मियों को लगेगी वैक्सीन

15वें दिन यानी बुधवार को सिविल अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर, नरोट जैमल सिंह, सुजानपुर सीएचसी में किसी भी हेल्थ वर्करों को वैक्सीन नहीं लग पाई। घरोटा में 20 और बधानी में 4 हेल्थ वर्करों (मात्र 24 लोगों) को टीका लग सका। बुधवार को ममता दिवस के चलते उसमें हेल्थ वर्करों की डयूटी लगी थी, इस कारण सीएचसी में वैक्सीन नहीं लग पाई। सरकार ने अब हेल्थ वर्करों के साथ-साथ कोविड में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों व कर्मियों को वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अभी तक केवल 34 प्रतिशत को लगा टीका | जिले में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के 3375 हेल्थ वर्करो को वैक्सीन लगनी है। जबकि जिले में 15 दिनों के अब तक कुल 1164 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लग पाई है। इन 15 दिनों में अभी तक 34.48 प्रतिशत ही हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लग पाई है।

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