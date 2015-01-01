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सेशन जज:लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केस लगवा लोगों को सस्ता न्याय दिलवाएं अधिकारी

सुजानपुर7 मिनट पहले
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  • सेशन जज बाजवा ने 12 को लगने वाली लोक अदालत को लेकर की बैठक

कोर्ट कांप्लेक्स पठानकोट में जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सचिव सिविल जज सीनियर डिविजन जितेंद्र पाल सिंह, लेबर कमिश्नर कार्यकारी इंजीनियर बिजली बोर्ड, कार्यकारी इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, मैनेजर लीड बैंक मैनेजर बीएसएनल तथा अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत संबंधी चर्चा की गई। सेशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि लोग लोक अदालत में अपने केस का तुरंत हल करवा सकते हैं। इसमें लोगों को सबसे सस्ता न्याय मिलता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर लोगों को सस्ता न्याय दिलवाएं।

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